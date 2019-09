Mbour: Un ancien sous-préfet arrêté

B. Dieng ancien sous préfet en poste à Ngékhokh et à Fimela a été arrêté par les pandores de la DSCOS de Mbour pour une affaire foncière. Tout est parti d’un acte que lui aurait remis la mairie de Malicounda. L’ancien sous-préfet a vendu le terrain à deux personnes différentes. L’attributaire légale du terrain a porté plainte à la Dscos qui a cueilli le mis en cause. Il a été déféré au parquet jeudi dernier avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour. Interrogé par les pandores, le sous-préfet a reconnu les faits et a décidé de réparer le préjudice. Il a bénéficié d’une liberté provisoire.