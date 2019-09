Naples a refusé une offre de 100M€: Koulibaly s’étonne !

Annoncé dans le viseur du PSG tout au long de l’été, Kalidou Koulibaly est finalement resté à Naples. Et le défenseur sénégalais a réagi sur l’offre de 100M€ qui a été formulée à son égard durant le mercato.

Récemment interrogé par la presse italienne, Aurelio De Laurentiis faisait une grande révélation sur l’été agité de Kalidou Koulibaly. « On a reçu plus de 100M€ pour Koulibaly, mais ne me demandez pas le nom du club en question car je ne vous le donnerai pas », confiait le président de Naples. Le PSG ayant été cité parmi les prétendants les plus crédibles pour le défenseur central sénégalais, faut-il imaginer que Leonardo soit à l’origine de cette offre à 100M€ ? En attendant, le joueur de Naples a préféré ironiser sur ce dossier.