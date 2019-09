Sécurisation: 147 interpellations

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2019, de 20 h 30 à 05 h, des opérations de sécurisation ont été menées sur l’ensemble du territoire national. À l’issue de cette sortie des pandores, rapporte L’As, 147 individus ont été interpellés pour diverses raisons : 99 pour vérification d’identité, 16 pour ivresse publique manifeste, 18 pour nécessité d’enquête, 4 pour coups et blessures volontaires, 1 pour violences, menaces et voies de fait, 4 pour racolage sur la voie publique, 1 pour vente de produits cellulosiques, 2 pour vol avec violence, 1 pour tentative de vol et 1 pour vol. Les mises en fourrière concernent 72 véhicules et 94 scooters.