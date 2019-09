Liverpool: Une prolongation de contrat pour Sadio, en discussion

Au sortir d’un match exceptionnel face à Newcastle, ce samedi, Sadio Mané pourrait voir son bail avec Liverpool prolongé. En effet, selon les informations de la presse anglaise, les Reds souhaiteraient sécuriser l’international Sénégalais afin d’éloigner les potentiels acheteurs comme le Real Madrid.

Sadio Mané connaît un début de saison exceptionnel. L’international Sénégalais, co-meilleur buteur de la Premier League, la saison dernière, affiche déjà un bilan de 4 buts en 5 matches en championnat et 6 buts en 6 matches toutes compétitions confondues. Avec ses stats, digne d’un des meilleurs joueurs au monde, l’international Sénégalais attire la convoitise des autres clubs comme notamment le Real Madrid qui se renseigne de plus en plus sur l’attaquant des lions de la Téranga.

Pour sécuriser son joueur, Liverpool aurait entamé des négociations avec les représentants du joueur pour une prolongation de contrat. Selon les informations de Soccer Link, les dirigeants de Liverpool souhaiteraient rallonger le contrat de Sadio Mané qui court jusqu’en 2023. Avec cette prolongation, le feu follet sénégalais devrait voir son salaire augmenté considérablement. Le joueur sénégalais gagne actuellement 7,8 millions d’euros, ce qui est largement inférieur à ce que gagne Mohamed Salah (11,8 millions d’euros), par exemple.

Cependant, malgré cette possible prolongation de contrat, nul doute que le Real Madrid va tenter de chiper le prodige sénégalais aux Reds de Liverpool.

Orangefootabll