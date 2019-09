Exonération pour les étudiants Sénégalais: Bigot « a menti »

L’ex ambassadeur de la France au Sénégal avait annoncé la bonne nouvelle déclarant que les étudiants Sénégalais sont exonérés de la hausse des frais d’inscriptions dans les Universitaires françaises.

SourceA dans sa livraison de ce lundi estime que Christophe Bigot ne faisait que raconter sa vie. Car c’est une toute autre situation, à laquelle font face ceux qui avaient pris pour de l’argent comptant la promesse d’alors du diplomate français. Car, entre les Universités de Paris, Lille, Bordeaux, Montpellier,… les nouveaux bacheliers sénégalais, préinscription en main, sont obligés de débourser entre 1.800.000 et 2.500.000 francs ou de rentrer au bercail.

Ainsi, à défaut de pouvoir s’inscrire, les nouveaux bacheliers sénégalais seront considérés comme des clandestins en France et risquent d’être rapatriés, une fois arrêtés.

Seydou Daffé disposant d’une préinscription à l’Université Lille 1 en Sciences et Technologies déclare dans les colonnes du canard de Castors/Bourguiba qu‘’aucune Autorité sénégalaise ou de l’Ambassade de France à Dakar ne nous a averti que l’exonération en question n’était pas automatique pour les étudiants sénégalais’’.

Du côté de l’Ambassade de France à Dakar, c’est motus et bouche cousue. Toutefois, l’un des Conseillers pour l’Education consentira à confier à SourceA : ‘’les Sénégalais et les non-européens ayant déjà entamé leurs études en France ne sont pas concernés par cette hausse, qui ne s’applique qu’aux nouveaux venus. Ces derniers sont, en outre, 22% de plus que l’année dernière, à candidater, selon un point d’étape au 25 août réalisé par Campus France, l’Organisme officiel qui gère la mobilité étudiante’’.