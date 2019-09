Fraude sur la nationalité Française : Le Consulat de France à Dakar dans la mafia

Un rocambolesque affaire de fraude à la nationalité française à partir de paternités fantômes implique plusieurs sénégalais et des agents en service au Consulat de France au Sénégal, rapporte Libération.

Deux présumés complices dont le présumé cerveau A Sow, Alpha S. et Dhafar Z., qui trouvait des clients au réseau, ont été arrêtés et placés den garde à vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, falsification de documents administratifs, usage de faux, blanchiment aggravé… Les mis en cause fournissaient de faux documents en écriture publique et/ou privée à des personnes désireuses d’obtenir indûment la nationalité française. Le Parquet de Bobigny, qui a ouvert une information judiciaire, a envoyé deux commissions rogatoires déjà exécutées à Dakar.