Go : Seydou Gueye prend du galon

Quel breuvage ! Quel élixir Gorou Marème a donné à ses troupes ?

La question, parce que beaucoup de soldats intrépides ont changé. Ils ne se montrent plus hyper arrogants et quand ils ne savent pas, ils ne jouent plus aux casse-tout, surtout devant de hauts technocrates comme Sonko.

Elles se sont vraiment bonifiées, les ouailles de Big Mac, et rien qu’à entendre un Seydou Gueye plafonner sur les ondes de Iradio, on se rend compte que tout le monde a du faire stage.

Quelque part, bravo way ! Porte-parole «daf koy nourou!».

Aux questions de Mité Kane de Iradio, le boy Médina a donné toutes les réponses politiques satisfaisantes, même s’il s’est montré laborieux sur des dossiers délicats tels que le pétrole et le gaz.