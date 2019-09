HDS: Retrait de l’ouvrage et démission de Der exigés

La polémique née de la publication de l’Histoire générale du Sénégal est loin de s’estomper. D’autres familles religieuses ont rejoint la fronde. Il s’agit des familles Buur Sine Coumba Ndoffne Diouf de Diakhao, Jaraaf et Bissick qui exigent purement et simplement son retrait des Librairies, revue et corrigée.

La famille Niassène ne lâche pas Iba Der Thiam et réclame sa démission. Un petit-fils de Baye Niasse, l’imam Cheikh Omar Niasse demande à l’Etar que Iba Der Thiam soit déchargé de ses fonctions de coordonnateur de la Commission de l’Histoire générale du Sénégal, indique Walfadjri. Pour le marabout, Iba Der n’a pas les compétences nécessaires pour conduire cette mission