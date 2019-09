Kim Kardashian se fait recadrer par son mari Kanye West

Lorsqu’il s’agit de l’éducation de leurs enfants, Kim Kardashian et Kanye West ne sont pas toujours d’accord… On sait tous comment Kim Kardashian s’est fait connaître et comment elle a rendu célèbre toute sa famille.

Et même si ce côté sulfureux a fait craquer Kanye West au début, il ne veut pas pour autant que ses filles suivent le même chemin que leur mère et ne grandissent trop vite. Explications… Le 12 septembre dernier, invitée sur le plateau de E ! News, Kim Kardashian a révélé avoir eu une grosse dispute avec son mari Kanye West à propos de leur fille North. L’artiste en a marre de voir sa fille maquillée, elle raconte : « J’ai eu de gros problèmes pour ça. Donc maintenant, il ne veut plus de maquillage pour North. Il a changé toutes les règles. » Et il faut dire qu’à tout juste six ans, c’est un peu normal… Mais à force de voir sa mère faire des contouring, des tutos avec Mario, sortir des gammes et des gammes de nouveaux produits cosmétiques qu’elle doit très certainement tester pendant des heures chez elle, devant ses enfants… Pas facile pour North de résister.

Désormais, si elle veut jouer avec le travail de maman, elle pourra se consoler en essayer les gaines qu’elle vient tout juste de dévoiler mais pas si sûr qu’elle s’amusera autant qu’avec son make-up ! North garde tout de même quelques libertés, la femme d’affaires explique : « Elle a tout à fait le droit de choisir comment elle s’habille. » Elle a d’ailleurs déjà beaucoup de talents de styliste comme Kim l’expliquait récemment dans une publication Instagram : « Ma fille Northie est la fashionista ultime ! Elle m’accompagne dans les magasins de vêtements et choisit ce qu’elle aime. Pour notre voyage au Japon, je la laisse se coiffer elle-même. J’aurais dû la laisser le faire sur moi aussi lol. Elle aime ça. Elle s’amuse et je suis si heureuse qu’elle soit si expressive. . » Décidément, Kim et North ont encore du pain sur planche pour convaincre Kanye de les laisser faire ce qu’elles souhaitent en terme de vêtements et de maquillage. Et le rappeur semble être du genre « dur à cuire »… Good luck !