Kylie Jenner et ses révélations sur sa sexualité avec Travis Scott

Kylie Jenner a un message pour ceux qui disent que la maternité tue la sexualité… Interviewée par l »équipe du magazine Playboy, la jolie brune qui s’affiche nue en couverture s’est confiée sur sa sexualité avec son chéri Travis Scott.

Kylie Jenner n’a pas fini de conquérir le monde. Reine des cosmétiques, jeune maman et milliardaire à seulement 22 ans, la jolie brune vient de s’offrir une couverture du célèbre magazine Playboy… pour lequel elle a posé nue, dans les bras de son compagnon Travis Scott. En plus de s’afficher en une, la benjamine du clan Kardashian/Jenner s’est livrée en interview dans les colonnes du magazine. L’occasion pour la jeune maman de se confier sur son couple qui intrigue souvent, mais aussi sur sa sexualité : « Beaucoup de gens prétendent qu’avoir un bébé peut nuire à votre vie sexuelle, mais j’ai l’impression que c’est le contraire de notre expérience […] Oui, j’ai l’impression que nous avons définitivement prouvé que cette rumeur était fausse ». Après avoir expliqué que leur vie sexuelle est encore plus épanouie depuis la naissance de leur fille Stormi,

Kylie Jenner n’a pas manqué de déclarer une nouvelle fois sa flamme à son chéri Travis Scott : « Tu me rappelles que la maternité et la sexualité peuvent coexister et ce n’est pas parce que tu apprécies la sexualité que tu es une mauvaise fille ou une mauvaise mère. Tu peux être sexy et toujours être une maman badass ». Fière de leur collaboration dans Playboy, Kylie a ajouté : « Nous pensons de même et nous partageons les mêmes objectifs et les mêmes passions. Outre le fait que nous possédons une bonne alchimie, nous nous amusons beaucoup ensemble. […] Malgré tous les hauts et les bas de chaque relation, nous évoluons ensemble et continuons à nous renforcer. Tu es mon meilleur ami. »