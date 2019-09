La  citoyenneté de notre pays en question

Il est temps, aujourd’hui, et il est d’une brulante actualité de revenir à l’éducation de la citoyenneté dans notre pays. Et pour cela, il faut une analyse globale, englobante de notre citoyenneté en invitant la microsociologie qui nous emmènerait à nous refugier derrière nos ethnies, à ne rien voir, à ne rien sentir, rien entendre, rien comprendre des autres. Il s’agit donc de faire une macrosociologie, chercher à comprendre les autres, car comme disait l’égyptologue français, comprendre importe plus que tout. Et le même auteur de préciser, pour comprendre il faut un minimum de sympathie et de soumission à l’objet. Si nous jugeons du haut de ce que nous croyons être la supériorité de notre propre, nous ne pourrons jamais rien comprendre. Ainsi parlait l’égyptologue français, François Thomas. Pour Mari Curie, prix Nobel de chimie, dans la vie rien n’est à craindre, tout est à comprendre. Nous précisons pour notre part, que pour bien comprendre, pour faciliter l’éducation à la citoyenneté, il faut une école forte, armée de valeurs. Une école qui a pour vocation première de former, d’éduquer, de faciliter l’intelligibilité des choses. Or aujourd’hui, c’est un truisme de dire qu’il y a un déficit d’éducation à la citoyenneté dans notre pays. Il faut alors coacher les citoyens avant qu’ils n’aillent directement dans le mur. Le dérèglement citoyen conduit en effet à une citoyenneté sélective, qui fait que certains peuvent faire quelque chose et les autres non. Ce même dérèglement citoyen dispense des contrevaleurs qui font que les citoyens ordinaires n’ont plus de repères vertueux qui orientent dans la bonne direction. C’est aussi la raison pour laquelle, il s’agit d’éviter l’accaparement de la citoyenneté, surtout politique, par certains. Celui-ci découle, cet accaparement, de la crise démocratique qu’il s’agit de combattre, de vaincre, par une convention sociale, fruit d’une éducation englobante. Il ne s’agit surtout pas aussi, pas du tout alors, de penser qu’on est un bon citoyen parce que l’on est expert dans l’art de démentir, de réfuter toute vision, tout projet ou propos. Le citoyen est le sommet de la cité, de la démocratie, celle-ci étant la règle, le pouvoir de la majorité, par la majorité, sans la brimade la minorité. Le citoyen doit s’exprimer dans la dynamique de sa société, il doit sonner l’alerte, créer des libertés en violant les pratiques saugrenues, les faux critères. Notre pays doit donc rester dans les rangs et accepter de s’engager résolument dans l’odyssée citoyenne. Il y va de notre futur radieux. Attention, attention, notre école se banalise.