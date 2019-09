Les victimes de Joni-Joni réclament 20 millions de FCfa à Bougane

La plateforme de transfert d’argent « Joni Joni » de Bougane Guèye Dany, bloquée depuis décembre 2018, ne marche plus.

Le collectif des 54 personnes recensées et dénommé, « les victimes de Joni Joni », réclame plus de 20 millions F Cfa au patron de « D Média ». Ces victimes ont déjà saisi la justice sur l’affaire les opposant au leader de « Gueum Sa Bopp ».

Très remontés contre la structure « Joni Joni » de Bougane Gueye, les membres du collectif « les victimes de Joni Joni » ont déjà saisi la justice et préparent à l’horizon une conférence de presse, informe Mme Dieng l’une des victimes de l’arrêt des services de Joni Joni.

Les responsables de « Joni Joni » précisent que le montant total concerné suite à l’arrêt des services de la plateforme est en fait de 90 millions de FCFA et concerne 180 points de service. Cette somme devant être payée par la BIMOA, la banque par laquelle l’argent des transferts de « Joni Joni » transitait.

« Nous sommes aussi victimes au même titre que ces points de service, la banque BIMOA doit verser une somme totale de 90 millions FCFA à Joni Joni et aux propriétaires de ces points de services. Sur ce montant, 21 millions doivent revenir au réseau de transfert d’argent « Joni Joni » », précise le représentant de Joni Joni. « Nous avons porté plainte contre la BIMAO au niveau du Tribunal de Commerce et avons la saisi la CEDEAO pour que la banque nous rembourse les sommes dues », rajoute t-il.