Ligue des champions: Sadio contre Koulibaly, Gana défie l’ogre Madrilène

La phase de poules de la Ligue des champions, version 2019-2020 débute ce mardi 17 et mercredi 18 septembre. Au menu, Naples de Koulibaly reçoit les Reds de Sadio Mané et le Psg de Gana Guèye défié le lendemain mercredi Le Real Madrid.

Le Napoli reçoit, ce mardi, Liverpool dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des champions. Un double affrontement qui avait déjà eu lieu en 2018. Leurs destins sur la scène ne se sont joués qu’à quelques centimètres la saison passée. Une parade d’Alisson Becker sur une frappe à bout portant Arkadiusz Milik, dans les derniers instants de la 6e journée de C1. Plus d’un an après leur dernière confrontation officielle, les Gli Azzurri et les Reds se retrouvent sur la grande scène européenne. Un affrontement qui risque d’être très différent de celui de la saison passée. Éliminés de la précédente édition de la Ligue des champions malgré une seule défaite, face à Liverpool, le Napoli effectue son retour en C1 avec de grandes ambitions. Le départ de Marek Hamsik en direction de la Chinese Super League a redistribué les cartes au milieu de terrain. Tout en permettant au club italien d’investir sur le marché des transferts. Comme de nombreuses formations majeures en Europe, les Napolitains ont misé sur plusieurs joueurs dans le secteur offensif. Parmi eux, le jeune Hirving Lozano, en provenance du PSV Eindhoven pour 38 millions d’euros. Un renforcement en attaque qui ravit l’entraîneur Carlo Ancelotti : «J’ai beaucoup d’options disponibles en attaque maintenant. […] On ne prépare pas la rotation de l’équipe, on apporte des changements en fonction de ceux en difficulté à l’entraînement. Tout le monde a un niveau élevé, […] ce qui est important pour la croissance de l’équipe», avait-il déclaré après le succès face à la Sampdoria (2-0), lors de la 3e journée de Serie A. Après un sacre majeur qui met fin 14 années sans le moindre titre majeur, Liverpool aborde cette nouvelle édition de la Ligue des champions avec un solide statut de favori. Le succès décroché en Supercoupe d’Europe face à Chelsea atténue ce statut. Mais malgré un été réussi du côté de Reds, la formation de la Mersey a décidé de conserver la quasi-totalité de ses joueurs, sans acheter de joueurs pour l’équipe première. Une décision à contre-courant, alors que la majorité des équipes engagées en C1 a investi plusieurs millions sur des titulaires ou des joueurs de rotation.

PSG-Real Madrid, ce mercredi

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain entamera sa campagne européenne en Ligue des Champions en accueillant au Parc des Princes le Real Madrid, l’autre gros de ce groupe (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Si le Paris SG a dépensé de l’argent sur son mercato estival, les Merengues, présidés par Florentino Perez et dirigés par Zinedine Zidane, ne sont pas en reste et on est assez loin de la formation rencontrée par les Parisiens il y a deux ans. Sauf que ni Eden Hazard, ni Luka Jovic, ni Ferland Mendy ne sont attendus au tournant pour cette première rencontre de la Coupe aux Grandes Oreilles. En effet, en ce moment, l’arme fatale, numéro une de la Casa Blanca n’est pas du sang neuf. C’est plutôt Karim Benzema. L’attaquant tricolore, privé de sélection depuis plus de trois ans maintenant, porte à lui tout seul (en tout cas pour le moment) toutes les velléités offensives de la formation espagnole.

Programme du Mardi 17 septembre

Groupe E:

19h : Naples – Liverpool

19h : Salzbourg – Genk

Groupe F :

16h55 : Inter Milan – Slavia Prague

19h : Borussia Dortmund – FC Barcelone

Groupe G :

16h55 : Lyon – Zénith Saint-Pétersbourg

19h : Benfica – RB Leipzig

Groupe H :

19h : Chelsea – Valence

19h : Ajax Amsterdam – Lille