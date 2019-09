Lutte contre le terrorisme: La CEDEAO se réveille, enfin !

Face à la recrudescence des attaques dans certains de ses pays-membres comme le Burkina Faso, le Mali, etc., la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé, désormais, de prendre le problème à bras le corps.

Le sommet extraordinaire de ce samedi a eu pour résultat immédiat la décision, pour l’organisation, de se doter d’un plan d’action de lutte contre le terrorisme pour la période allant de 2020 à 2024.

Le plan aura deux dimensions : La première est de pourvoir à l’organisation de fonds propres, sans besoin de s’appuyer sur l’aide extérieure, et la seconde est de réactiver la force en attente de l’Union africaine.

Sur le premier volet, la CEDEAO entend mobiliser pas moins de un milliard de dollars (environ 900 millions d’euros).

Jeune Afrique nous renseigne que 500 millions de dollars seront décaissés par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), et le reste incombera aux Etats-membres dont le Président de la Commission va examiner les conditions de participation.

Des ressources qui vont permettre aux Etats de former les unités spéciales chargées de la lutte contre le terrorisme et de financer les opérations concertées de renseignement en la matière avec tous les moyens technologiques nécessaires.

Sur le second volet, les Chefs d’Etats ont convenu d’acter le droit de poursuite qui va permettre aux forces engagées dans les opérations de ne pas être freinées par les questions de souveraineté territoriale.

Bien sûr, il faudra attendre décembre prochain, lors du sommet d’Abuja, pour entériner les modalités de ce plan d’action.

Il se dit, dans les coulisses du Sommet, qu’il ne s’agit nullement de se substituer aux forces du G5 Sahel et du Bassin du Lac Tchad. D’ailleurs, une contribution financière sera demandée aux Etats qui participent également à ces forces.

Dans tous les cas, le G5 sahel bat de l’aile à peine née, du fait de la réticence de la communauté internationale à apporter les fonds nécessaires.

Tout récemment, la France et l’Allemagne avaient décidé de résoudre le problème eb appelant les autres Etats de l’Union européenne à mettre la main à la poche, mais surtout au G5 de s’élargir à d’autres Etats du Sahel comme le nôtre.

Mais toujours est-il que ça commence à faire pagaille. Trop de structures ne serviront pas à l’efficacité.

Pis, si le financement n’est pas endogène, la force pourrait connaitre le même sort que le G5 Sahel. C’est peut-être pour cela que les Chefs d’Etat ont décidé de s’occuper de ces questions financières, mais il n’est pas sûr que les Etats impliqués s’acquittent correctement de leurs cotisations.

Qui plus est, est-ce que certains Etats comme le Tchad et la Mauritanie vont accepter de s’acquitter de leurs cotisations au moment où ils appartiennent à plusieurs entités ?

Dans tous les cas, la CEDEAO se réveille, enfin. Cette réaction était celle attendue. Nous avons beaucoup théorisé la nécessité de la prise charge de la riposte au terrorisme par les Etats africains eux-mêmes, soit au niveau de l’Union africaine ou des organisations sous-régionales.

Sur le principe, il n‘y a rien à dire. Surtout que les questions financières pourraient ne pas constituer un trop grand obstacle si la volonté politique y est.

Si la CEDEAO démontre tout son sérieux et sa détermination, l’Union africaine, les Nations-Unies et d’autres structures pourront, ainsi, plus facilement mettre la main à la poche, comme le recommande le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.

Assane Samb