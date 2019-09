Mimi sort la sulfateuse contre Sarkozy

Passe d’armes entre l’ex Président Français et la présidente du Cese qui s’en est pris à Nicolas Sarkozy. C’était à l’occasion de l’Université d’été du patronat marocain à Casablanca. Tout est parti d’une remarque « impertinente » de Nicolas Sarkozy, sur le dérèglement démographie qui serait causé, selon lui, par la fertilité des femmes africaines. Un argument qui a fait sortir de ses gonds Aminata Touré, qui n’a pas tardé à porté la réplique au Président Français. « Vous êtes un intellectuel monsieur le Président. Je ne pense pas qu’il y ait une relation scientifique établie entre la fertilité des femmes africaine et l’effet de serre mondial », a martelé Aminata Touré, dans des propos repris par Le Soleil, Wafadjri, Vox Populi… Mimi Touré, de poursuivre sa diatribe contre Sarkozy. «L’Europe a du mal à atteindre sont taux de reproduction démographique alors que l’Afrique, elle, va vers sa transition démographique ». Pour preuve, fait-elle remarquer, « Ma mère a eu huit enfants. J’en ai trois et ma fille n’en veut que deux. C’est ainsi que àa va se stabiliser ». Visiblement contrarié, Sarkozy répond à Mimi Touré ! « Du tempérament, vous en avez. J’en ai moi aussi. Ce n’est pas parce que vous êtes une Africiane et moi un Français que l’un en a plus que l’autre…. », temporise-t-il. Sarkozy, qui supporte mal la critique de Mimi Touré, d’ajouter: « Quand on ne s’occupe de l’Afrique, on se fait engueuler; on s’en occupe, on se fait engueuler aussi. »