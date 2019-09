6 morts à l’île de la Madeleine : Aly Ngouille dément

De quatre, le bilan du chavirement à l’île Sarpan est passé à 6 morts, selon la Rfm. Le Ministre de l’Intérieur dément formellement l’information. Joint par I-Radio, Aly Ngouille Ndiaye assure que le nombre de victimes est resté à 4 morts et 37 blessés. « Je confirme que le bilan définitif est de 37 rescapés et pas plus de quatre corps sans vie, dont deux agents du Ministère de l’Environnement et deux autres filles. »