Amical: Sénégal-Brésil à Singapour le 10 octobre

La fédération brésilienne de football vient, à l’instant, d’officialiser l’accord avec deux sélections africaines pour ses deux prochains matchs amicaux : le 10 octobre 2019 à 20 heures, heure locale (12 heures à Dakar) face au Sénégal et trois jours plus tard, face au Nigeria. Deux matchs amicaux, respectivement face au vice-champion d’Afrique et à la sélection classée 3e de la dernière CAN en Egypte, qui se disputeront au Stade national de Singapour (55 000 places) lors de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA. Pour le Sénégal, ce sera un match historique puisque ce sera la toute première fois que les Lions affronteront la redoutable machine brésilienne.