APR: Le frère du Président démissionne

Une grosse perte. C’est ainsi que l’on peut qualifier la démission de Ady Sall de la CER-APR, selon le site Toutinfos.net qui rapporte l’information.





Le frère du président de la République a officialisé son départ de l’APR, ce samedi, selon le site de l’ex Dirpub de L’AS Thierno Talla.

«Après plus de 3 ans d’activités le renouvellement du bureau du CER-APR s’impose. Au demeurant, force est de constater que le CER-APR n’est pas reconnu dans les faits par le parti politique APR pour lequel il se bat nuit et jour. Le CER-APR s’indigne face à ce traitement qu’il ne mérite pas, car ayant participé à toutes les activités de campagne du Président Macky Sall, et mieux a fait sa propre campagne avec ses propres moyens et efforts pour la réélection du Président Macky Sall lors des dernières élections présidentielles pour ne citer que cette échéance pour laquelle le CER-APR revendique un quotient de quelques pourcents », justifie Ady Sall, entre autres griefs, écrit Toutinfos.net.

Pour l’instant, du côté des alliés de la mouvance présidentielle, la démission d’Ady Sall n’a pas été commentée.