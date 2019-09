Chavirement à l’Île de la Madeleine : 4 morts

Une pirogue à son bord près de 40 personnes a chaviré, lundi dans la soirée au large de la Corniche Ouest (Dakar), près de l’île de la Madeleine. Un bilan encore provisoire fait état de 4 morts et de 35 rescapés dont 24 Sénégalais et 6 Français, informe Leral. Les victimes font partie d’un groupe de personnes parties faire des excursions sur l’île de la Madeleine et l’Ilot Sarpan. Les rescapés dont les fils de ministres et de hautes autorités sont bloqués sur l’île. Des équipes de Sapeurs-pompiers ont effectué plusieurs rotations pour leur apporter de la nourriture, des couvertures et des matelas. Ils seront ramenés sur la terre ferme demain dans la matinée. Le président de la République, Macky Sall son ministre de l’Intérieur Aly Nouille Ndiaye, le Directeur général de la police étaient sur la Corniche Ouest pour s’enquérir de la situation.