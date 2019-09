Chavirement à l’île des Madeleines: Des enfants de ministres parmi les rescapés

35 rescapés dont 24 Sénégalais et 4 nationalités différentes ont été sauvées suite au chavirement d’une pirogue hier lundi à l’île des serpents. Parmi les rescapés, figure des enfants de hauts responsables de l’Etat. C’est notamment le cas d’un neveu du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, rapporte Vox Populi. Il y a également une femme enceinte de 6 mois. Amina devait retourner en France dans trois jours, signale, pour sa part Les Echos. Le président de la République, Macky Sall, était sur les lieux, hier vers les coups de 22 heures pour s’enquérir de la situation. Les ministres de l’Intérieur, des Forces armées, de la pêche et de l’Economie maritime, le Chef de l’Etat-major général des armées (Cemga) et le Haut Commandant de la gendarmerie étaient aussi sur place.