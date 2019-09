GO : La der de Der

Iba Der la science aura beau dire, sauf que cette semaine «lakoul daaye bi». Partout, il n’y en a que pour Iba Der. Dans le Clergé comme dans la vie civile.

Pour avoir voulu co-rédiger un ouvrage sur l’histoire du Sénégal déjà si compliquée, le vieux prof d’histoire à la science infuse, s’est malheureusement attiré un tas d’histoires.

Tous ceux dont les parents ne figurent pas à la première page de notre histoire lui ont déclaré une mini guerre sainte, tandis que lui en veulent terriblement ceux dont les ancêtres n’ont joué qu’un obscur second rôle.

L’un dans l’autre, Der «todjie na rewmi» et on ne sait pas quel grand «degue daje» qui va le tirer d’affaires devant certains de ses compensateurs déséquilibrés, comme l’homme au turban qui se dit savant et qui adore Parker string.

Cebe