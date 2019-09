Inauguration des nouveaux locaux de Promo Consulting, ce mardi

C’est aujourd’hui que l’immeuble Serigne Mouhamadou Bara Falilou, sis à Sodida, abritant les structures de Promo Consulting, sera inauguré en présence de Madame Aminata Touré, Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), et de nombreuses autres personnalités.

Rewmi quotidien, Rewmi.com, Rewmi FM et Rewmi Tv vont, avec Promoconsulting, faire peau neuve. C’est le lieu de féliciter le Président Mbagnick Diop pour ses efforts afin de mettre ses travailleurs dans de bonnes conditions.

Il est heureux de constater que la structure va s’élargir avec la télévision logée au premier étage tandis que le quotidien et le site seront au deuxième, et la radio au troisième. Et Promo Consulting au rez-de-chaussée. Le bâtiment flambeau neuf, est aussi doté d’une salle de conférence moderne.

L’objectif est de donner une information équilibrée dans un contexte de prolifération des sites d’informations et autres canaux.

Le regroupement des entités va ainsi permettre une meilleure synergie d’actions entre Directions et, au-delà, entre employés.

Les locaux, très adaptés, offrent le cadre adéquat à l’excellence.

Le promoteur entend ainsi insuffler une dynamique nouvelle, celle de la performance, dans un environnement très concurrentiel.

Promo Consulting et ses entités, c’est aussi le pari de la durée, de l’abnégation dans l’effort avec, aussi, le souci de donner sa chance à la nouvelle génération de journalistes et de techniciens.

C’est l’occasion, alors, de remercier tous ceux qui, à travers leur fidélité à nos supports, nous témoignent ainsi de leur affection et de leur soutien.

Mention spéciale à tous ces confrères et autres professeurs et spécialistes qui, chaque dimanche à actu-Médias et chaque samedi dans le ‘’Grand Oral’’ ainsi que dans d’autres émissions, répondent, quotidiennement, à nos invitations.

Nous avons fait le pari du sérieux, de l’excellence et de la performance et les Sénégalais ne cessent jamais de nous renouveler toute leur reconnaissance.

L’aventure continue…

Assane Samb