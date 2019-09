Inauguration Immeuble Serigne Mouhamadou Bara Mbacké: Le discours de Mbagnick Diop

Madame la Présidente du Conseil Economique Social & Environnemental,

Monsieur le Ministre de la Communication et de la Culture,

Serigne Abo MBACKE- khalife de la Famille de Serigne Falilou MBACKE

Serigne Moustapha Bara Falilou MBACKE – khalife de la famille d’El Hadj Mouhamadou Lamine Bara MBACKE,

Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux, Directeurs et Chefs de services,

Mesdames, Messieurs les Représentants Etatiques, Religieuses et Médiatiques

Mesdames, Messieurs les Chefs d’Entreprises

Mesdames, Messieurs les Patrons de Presse

Mesdames, Messieurs les Journalistes,

Mesdames, Messieurs les membres des rédactions de Rewmi TV, Quotidien, Rewmi.com, d’Interface & VIP Events,

Mesdames, Messieurs, membre du personnel du Groupe Promo Consulting,

Mesdames, Messieurs, Chers & Estimés Invités et Amis,

Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux. Je remercie le Seigneur de m’avoir donné la santé de poursuivre et réaliser ce projet commun.

Je remercie surtout mes défunts parents, de m’avoir inculqué le sens des valeurs, de la patience, de l’abnégation et de la persévérance dans l’effort et l’atteinte des objectifs.

En ce jour mémorable de la célébration de l’anniversaire des 15 années du Groupe Promo Consulting et l’inauguration de notre siège social, sis à la Sodida, Dakar, je vous souhaite à tous la BIENVENUE du fond du cœur.

Comme vous le savez, depuis 15 années, le Groupe Promo Consulting a innové et métamorphosé le paysage dans la Communication multimédia. Promo Consulting a marqué ses empreintes d’innovations et ses compétences distinctives, tant au niveau local, régional et international.

Nous assistons aujourd’hui à une révolution mondiale de la communication et du numérique. L’Interaction de tous ces outils a engendré le Multimédia, qui combine allégrement le mariage réussi du texte, l’image et le son. Le multimédia est le lieu de la grande bataille mondiale actuelle par l’imaginaire, le savoir, la connaissance et le développement, durant ce 21 e siècle.

Conscient de notre rôle et devoir fondamentaux dans l’éducation, la sensibilisation, l’indépendance et le développement de notre pays, Promo Consulting a progressivement mis en place tous les outils et contenus multimédia, (Radio, Presse, TV, site Web, Agence de management de projets et de stratégie, etc.), afin de mieux contribuer qualitativement et durablement dans le développement stratégique de nos institutions, nos Etats et de notre continent.

Dans cette grande bataille mondiale des intelligences, de l’imaginaire et de la communication, les médias sont devenus une arme redoutable de SOFTPOWER pour tous les dirigeants et gouvernants éclairés.

Aujourd’hui, toutes les grandes décisions de ce monde, sont conçues, facilités et encadrés par le RESEAUTAGE et la COMMUNICATION.

Bien que notre secteur soit hautement concurrentiel, avec la présence d’acteurs nationaux, régionaux et internationaux, aujourd’hui, notre pays peut se féliciter de sa diversité médiatique, mettant ainsi l’information à la portée du plus grand nombre de citoyens nationaux et de la Diaspora. Cet exercice de style dans la diffusion de l’information stratégique et décisoire, doit absolument se faire sous le sceau de l’objectivité, de la neutralité, pour le respect des grandes valeurs Républicaines, démocratiques, citoyennes et surtout de l’Image de Marque de notre pays.

Comme vous le savez, notre indépendance Politique, Economique et Sociale sera la résultante de notre capacité de mobilisation, pour faire face aux médias internationaux dans cette bataille de l’imaginaire, tant dans le contenu qualitatif, l’innovation, que dans l’agilité technologique de nos produits et de notre capital immatériel.

Mesdames, Messieurs

Chers & Estimés Amis et Invités,

C’est l’occasion ici et maintenant de remercier et féliciter l’ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs. L’opportunité que m’offre cette inauguration me donne l’occasion de revoir des visages qui me sont familiers, des personnes avec qui j’ai eu à cheminer il y’ a de cela plus d’une décennie.

Ces anciens collaborateurs ont répondu favorablement à mon invitation pour magnifier l’inauguration du nouveau siège du Groupe Promo Consulting.

Promo Consulting où chacun d’entre eux, individuellement, a contribué à l’essor et au développement de cette boite.

Je voudrai particulièrement remercier des amis ici présents qui m’ont soutenu au début de cette aventure, je veux citer entre autres : Mamadou Omar NDIAYE, Momar DIONGUE, Moustapha SOW et tant d’autres.

Je salue aussi les anciens Directeurs de publication, mention spéciale à M. Mouth BANE et mes félicitations à l’actuel Directeur de publication du Quotidien Rewmi – M. Assane SAMB. Je confonds dans ces remerciements Mme la Directrice de la radio Marieme SANE, les journalistes, techniciens du Groupe, le Directeur de publication du site rewmi.com et l’administrateur délégué au nom de tout le personnel du Groupe.

Le groupe Promo Consulting dispose d’une expertise multisectorielle mise en avant par des professionnels, maîtrisant les dimensions stratégiques liées à chacune des fonctions de l’entreprise.

Je voudrais à nouveau, magnifier à tous votre présence massive, sincère et encourageante en ce jour d’anniversaire et de cérémonie d’inauguration de notre siège et surtout, vous exprimer toute ma profonde gratitude.

Je remercie également les Autorités Etatiques, Religieuses et médiatiques.

Avant de conclure, je voudrais rendre un hommage appuyé et une mention très HONORABLE et très spéciale à la Présidente du Conseil Economique Social & Environnemental, Mme Mimi TOURE, notre amie et sœur qui nous fait l’honneur malgré un emploi du temps chargé de venir présider cette cérémonie officielle d’inauguration – Madame la Présidente un grand merci.

Mes chaleureuses et fraternelles salutations à notre ministre de tutelle mon frère Abdoulaye DIOP – ministre de la Communication et de la Culture.

Je souhaite que cette date soit inscrite dans notre mémoire collective comme le début d’une INTELLIGENCE COLLECTIVE avec le Groupe PROMO CONSULTING, pour préserver ensemble, notre PATRIOTISME, notre LEADERSHIP et la Téranga Sénégalaise.

QUE DIEU vous bénisse et nous enveloppe tous, ainsi que notre Pays, de toute sa GRACE Divine.

Je vous remercie à nouveau pour votre écoute attentive et très active !

YA SALAM !!!

