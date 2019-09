KMS3 : L’AFD accorde un financement de 9,8 milliards de FCFA

Amadou Hott, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et Alexandre Pointier, Directeur de l’Agence française de Développement au Sénégal, ont signé hier à Dakar une convention de financement dans le cadre du projet KMS3.

La construction d’un nouvel accélérateur à Mékhé, financé par un crédit de 15M€ (soit 9,8 milliards de FCFA) accordé par l’AFD à la République du Sénégal, objet de cette convention, est une composante essentielle dans le fonctionnement de KMS3. En effet, il portera les volumes d’eau acheminés à 200 000 m3/j au lieu de 100 000 m3/j, comme prévu initialement. A travers ce projet phare de l’Etat du Sénégal en matière de réalisation d’infrastructures hydrauliques, le KMS3 vise à augmenter et sécuriser les volumes d’eau potable vers la capitale sénégalaise, par la construction d’une usine de traitement de l’eau à Keur Momar Sarr, d’une canalisation d’adduction de Keur Momar Sarr jusqu’à Dakar, du renforcement et de l’extension des réseaux de distribution. « Ce projet permettra à tout le Gouvernement d’assurer une disponibilité permanente de l’eau dans la banlieue dakaroise, et avec aussi une qualité supérieure », déclaré le Ministre en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. Pour sa part, Charles Faye, DG Sones, a laissé entendre : « Aujourd’hui, l’Agence Française de Développement a suivi le Gouvernement dans sa stratégie d’anticipation de la demande en eau. C’est pour cette raison qu’elle a bien voulu accepter de faire un financement complémentaire ». D’après un communiqué, l’Etat a confié la réalisation de cette infrastructure hydraulique à la Société nationale des Eaux du Sénégal (Sones). Les travaux sont en cours. D’un coût total de 418 Millions d’Euros, équivalent à 274 Milliards de Francs CFA, cofinancé par l’Etat du Sénégal, la Banque islamique de Développement, la Banque européenne d’Investissement, la Banque africaine de Développement et la Banque mondiale, le projet de Keur Momar Sarr 3 contribuera significativement à améliorer la qualité et la continuité du service d’eau potable pour un million de personnes dans les zones déficitaires de la capitale et desservira les nouveaux centres d’activité économique, comme Diamniadio. Par extension, il va impacter positivement plus de 3 millions de personnes, soit la population dakaroise. Le programme de branchements sociaux prévu par le projet (85 000 branchements), permettra par ailleurs l’accès à l’eau potable de 850.000 personnes supplémentaires. La France, à travers l’Agence française de Développement, contribue à ce projet par un financement d’un montant total de 107M€ en prêt (70 Milliards de Francs CFA) à l’Etat du Sénégal, mis en œuvre par la Société nationale des Eaux du Sénégal (Sones), accompagné d’une subvention d’1M€ (656 Millions francs CFA) pour de l’appui institutionnel aux acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Zachari BADJI