LDC: Mané tombe d’entrée face au  «mur» Koulibaly

Le champion d’Europe, surpris d’entrée par la bande à Kalidou Koulibaly, s’est incliné (2-0) à Naples dans cette première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les champions en titre ont concédé un but sur penalty à la 82e minute signé Mertens et un autre de Fernando Llorente suite aux interventions catastrophiques des Reds, en toute fin de rencontre (90+2). Sadio Mané n’était pas dans le noyau ce soir. Le sénégalais a plusieurs fois pris de mauvaises décisions et manqué beaucoup d’occasions. Au stade San Paolo, les Reds n’ont pas été dans leur meilleur match face à la muraille Koulibaly. Alors que, la triplette Mané-Firmino-Salah s’est montrée décevante dans cette première journée de Ligue des champions. Les joueurs de Jurgen Klopp, dans le coup, ont malheureusement pour eux concédé deux buts dans la dernière partie de la rencontre et laissent filer des points très précieux.

La victoire de Naples à San Paolo, a une nouvelle fois été marquée par l’excellente prestation de Kalidou Koulibaly. Sacré meilleur défenseur de la Série lors du précédent exercice, le sénégalais, infranchissable, affiche une stat impressionnante dans ce match. L’homme de base de la défense Napolitaine a stoppé presque toutes les offensives des Reds et a largement contribué au succès des hommes de Carlo Ancelotti.

Pour se ressaisir, Sadio et ses coéquipiers devront l’emporter dès la réception du Red Bull Salzbourg, auteur d’un carton dans le même temps contre Genk (6-2).