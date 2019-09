Le comportement des Sénégalais

Au fil des ans, le tableau général du comportement du Sénégalais s’assombrit davantage. Le respect du client et puis généralement celui de la chose publique, sont ignorés, voire bafoués. L’enseignant qui succombe au charme de son élève-fille ou de la candidate qu’il est chargé d’interroger, et qui lui donne une note de complaisance, éliminant du coup une autre moyenne dotée par la nature, l’agent de sécurité routière qui pense que c’est un droit coutumier de recevoir du transporteur indélicat une somme qui, selon lui, devra assurer sa dépense quotidienne et qui ferme royalement les yeux sur les infractions techniques, pourtant très graves, le postier qui brise le secret postal en ouvrant la lettre du client, l’agent des douanes indélicat qui saisit des produits dits frauduleux et qui les coule par l’intermédiaire de visages masqués, entre guillemet, renflouant ses propres poches ou les offrant à ses dulcinées, tout cela au détriment de l’Etat, sont autant d’indicateurs d’un comportement général en déliquescence. Que dire des hommes politiques qui trahissent souvent leur philosophie politique et jouent avec l’ignorance alarmante, la pauvreté matérielle et idéologique de leurs militants dont ils cultivent à dessein l’obscurantisme ? On ne finira pas de citer le père et/ou la mère de famille qui, sous prétexte de personnalité, en vérité d’orgueil mal placée, vont agresser publiquement l’enseignant parce que celui-ci aura puni physiquement leur fils. Peut-on oublier les agents de l’administration et ces indolentes secrétaires tenant des discours longs, nébuleux et inutiles au téléphone, et aux frais de l’Etat, sans aucun remord et qui vous font attendre l’information que vous attendez. On est aussi révolté par ces émissions radiotélévisées, annonçant à grands renforts publicitaires et qui ne démarrent jamais à l’heure, vous privant d’un temps précieux. Des portes de stade ou salles de spectacle, qu’on ouvre avec beaucoup de retard, occasionnant ainsi des bousculades montres. De ces religieux enturbannés, parfumés, chapelet à la main, psalmodiant des litanies et qui se moquent royalement des sermons du guide, brisant du coup les rangées des fidèles en premier. Toutes ces pratiques répréhensibles, traduisent quant au fond le désir inconscient d’affaiblir l’autorité, souvent elle-même introuvable. Malgré cette situation alarmante, qui découle de la rupture de notre contrat moral avec la société, personne ne se préoccupe autre mesure de la faillite profonde de notre conscience morale. Seuls les défauts des autres sont mis en exergue. On ne voit jamais les siens. Si pour certains, ce tableau général de comportement des Sénégalais découle de situations de profond marasme économique et d’une fausse perception de l’autorité, on peut aussi bien ajouter qu’il est davantage lié à une certaine éducation, mais et surtout à une très mauvaise gestion du travail. Il est urgent, devant de pareils comportements répréhensifs et qui risquent à terme de miner notre société et l’intégrité du tissu national qui se fissure, d’utiliser une forte thérapie. Celle-ci s’impose.