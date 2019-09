Le Sénégal livre Pujari à l’Inde

Clap de fin pour Don Ravi Pujari, le chef indien mafieux. La justice sénégalaise a autorisé son extradition vers son pays, l’Inde. Selon Libération, qui donne la nouvelle, la Cour suprême s’est prononcé en faveur de son extradition, confirmant l’ordonnance de Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar depuis le 29 mai dernier. Le chef mafieux indien sera livré à son pays, dès la signature du décret d’extradition par Macky Sall.

Pour rappel, Ravi Pujari, qui se faisait passer pour un Burkinabé du nom d’Anthony Fernandezest impliqué dans divers meurtres et menaces visant des stars de Bollywood en Inde et en Australie, au cours des années 2000. Il a été arrêté à Dakar en janvier 2019 et placé sous écrou extraditionnel » à Rebeuss