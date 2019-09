Pour payer sa dette de 800.000 F, il vole le mouton de sa maman et menace de la tuer…

Marchand ambulant de son état, Moustapha Dieng a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion commis la nuit, menace de mort à ascendant et détention illégale d’arme. Il a été condamné à deux ans dont 6 mois de prison ferme.

Moustapha Dieng a été attrait, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion commis la nuit, menace de mort à ascendant et détention illégale d’arme. Agé de 26 ans, il a eu un différend avec sa mère alors que son père est parti en voyage. Fatigué de supporter les agissements de sa maman, il a décidé de quitter la maison familiale pour aller louer une chambre. Après plusieurs mois, il a eu des arriérés de location allant jusqu’à 800.000 francs Cfa. N’ayant pas assez d’argent pour payer sa location, il est venu nuitamment dans la maison familiale pour voler un mouton « ladoum ». Après son acte, le mis en cause a remis le mouton à son bailleur pour payer sa dette. Le lendemain des faits, il a été surpris de voir que sa mère était au courant de son acte. En effet, cette dernière l’a convoqué pour lui demander de ramener son mouton. C’est sur ces entrefaites qu’il a crié sur tous les toits, arguant que sa mère est en train de l’accusé à tort. Ne se limitant pas là, le prévenu a sorti un couteau, menaçant de la tuer. N’eut été l’intervention des voisins, le pire pouvait se produire. Les témoins ont donc appelé la police. Arrêté et soumis au feu roulant des questions, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier, il a réitéré ses déclarations faites à l’enquête préliminaire. Marchand ambulant de profession, le prévenu déclare que le mouton qu’il a volé appartient à son père et non à sa mère. « J’avais un problème de 800 000 francs car j’avais loué une chambre. Mon père a trois ladoum et j’en ai pris un pour régler mes problèmes », explique-t-il. Revenant sur le délit de menace mort, il indique qu’il a menacé sa mère verbalement et non avec un couteau. « Je ne détenais pas de couteau. Ces propos ont été ajoutés dans le dossier », a-t-il expliqué avant de demander pardon aux juges et à sa mère qui, on le rappelle, n’a pas comparu devant le tribunal. Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis l’application de la loi. Sans avocat, Moustapha Dieng promet de vivre en paix avec sa mère à sa sortie de prison. Au finish, il a été reconnu coupable et condamné à deux ans dont 6 mois de prison ferme.

Cheikh Moussa SARR