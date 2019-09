(09 Photos) : Kiné de “Pod et Marichou” une actrice glamour et sans problème

Elle est connue grâce à la Série Pod et Marichou. Kiné Awa Diagne alias Kiné est une actrice qui ne parle pas souvent et sans problème.

A part son rôle dans la série, elle n’est pas comme les autres actrices qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Il est rare de voir des photos trop sexy d’elle. Voici quelques clichés d’une star simple et glamour