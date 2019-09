Le beurre de cacao est une matière grasse végétale issue de la pression des fèves de cacao pour obtenir la poudre de cacao. Sa couleur va du jaune ivoire au brun. Il entre dans la composition du chocolat.

Moins connu que le karité, le beurre de cacao possède pourtant tous les actifs présents dans la fève, lui conférant des propriétés anti-oxydantes, apaisantes et amincissantes reconnues, en plus du côté gourmand qu’il apporte aux soins de beauté qui subliment le corps et les cheveux.

Déjà utilisé par les Mayas et les Aztèques, le cacao qui vient d’un arbre appelé le cacaoyer, constitue sans doute l’une des découvertes majeures des premiers explorateurs.

Le beurre de cacao est particulièrement nourrissant parce qu’il est riche en matières grasses, mais aussi en flavonoïdes, d’où son action anti-oxydante qui lui confère des bienfaits apaisants et cicatrisants.

Les vitamines qu’il contient empêchent le vieillissement précoce de la peau et favorisent le développement cellulaire en stimulant la synthèse du collagène. Mais ce n’est pas tout !

Il agit également contre la cellulite à travers la caféine contenue dans la coque de la fève de cacao, qui permet de déstocker et dissoudre la graisse.

Un seul produit, des effets sublimatoires: peau repulpée, pleine de tonus et hydratée, ferme et douce grâce aux tanins du cacao aux propriétés astringentes.

Le beurre de cacao est présent dans bon nombre de produits cosmétiques, en commençant par les gels douches, les baumes hydratants et les crèmes adoucissantes, jusqu’aux protections solaires en passant par les soins anti-âges.

Il est utilisé par ailleurs pour dompter les cheveux très secs, cassants et abîmés sous forme de masque après shampooing. Son utilisation la plus commune soigne les lèvres gercées sous forme de stick.

Grâce à sa texture onctueuse, il est recommandé pour les massages, notamment des femmes enceintes, car il aide à garder l’élasticité de la peau et à l’hydrater en profondeur, et ainsi à éviter l’apparition de vergetures.

De façon générale, le beurre de cacao est un produit facile à trouver, il peut facilement investir la vie quotidienne et trouver sa place dans des recettes maison qui ont l’avantage d’utiliser un pourcentage bien plus important du baume pour une action plus efficace.