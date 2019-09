Macky et Medina Gounass désavouent Ahmet Khalifa Niasse

La sortie d’Ahmed Khalifa Niasse, demandant au président de la République de « proclamer le Khalife de Médina Gounass, Thierno Ahmed Tidiane Ba, Khalife général des Tidianes du Sénégal » a fait l’effet d’une bombe. En recevant une délégation dirigée par le chef de l’Etat Macky Sall, venu lui rendre visite pour présenter ses condoléances suite au décès, durant les derniers jours du pèlerinage à la Mecque de son petit frère et porte-parole, Thierno Abdou Aziz Ba, le khalife de Médina Gounass a tenu à mettre les choses au clair, sans verser dans la polémique. Devant Macky Sall qu’il a pris à témoin, il a demandé à ce que cesse cette polémique futile qui dit-il, ne l’engage nullement, d’autant plus qu’il tient à réaffirmer qu’il est et reste un disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et par les relations qui ont toujours lié son ascendance à la famille d’El Hadji Malick Sy de Tivaouane, toute personne qui fait partie de ladite famille Sy est naturellement considérée comme son marabout.