Mondial raté: Moustapha Gaye attaque Maurice Ndour

« Le bilan, mathématiquement, il n’est pas bon du tout. Perdre cinq matches, c’est une très mauvaise chose. Quand j’ai été consulté pour conduire la nouvelle équipe, on était à moins d’un mois. Et j’ai accepté de revoir l’objectif. Donc il ne pouvait pas y avoir d’objectifs pour la Coupe du monde. Une autre chose, la cacophonie qu’il y a eu dans la confection de la liste est due à ça. Quand le casting est mal fait, forcément il y’a des percussions dans le jeu », se justifie le coach dans les colonnes de L’Observateur.

Toutefois, l’aventure des « Lions » au Mondial 2019 ne serait réussi avec la brouille entre le capitaine et son coach. Une chose que Moustapha avait nié, pestant que Maurice Ndour, était sur le banc parce qu’il souffrait des douleurs musculaires.

De ce fait, « Non du tout il y a pas eu de problème entre Maurice Ndour et moi. Quand je lui ai demandé de se préparer pour jouer, il m’a dit « je ne peux pas ». C’est après que le médecin m’a dit qu’il une gène musculaire. On n’a joué avec les moyens que nous avions. Et Maurice n’a pas été un capitaine loyal jusqu’au bout. Jusqu’à mi-chemin, il jouait son rôle. Il s’est passé ce qui s’est passé, mais pas jusqu’au bout. »