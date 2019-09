PSG vs Real Madrid: Gros match test pour Gana

C’est le premier vrai test pour le groupe de Tuchel cette saison. A quelques heures, le PSG va affronter le grand Real Madrid au Parc des Princes. Le premier match de Gana Gueye cette saison en Ligue des Champions avec le PSG.

Un match qui s’annonce plus compliqué pour le PSG. Privé de Neymar, déjà buteur lors de son retour en disgrâce contre Strasbourg, les hommes de Tuchel auront à cœur de réussir leur match d’entrée en Ligue des Champions ce mercredi au Parc des Prince contre le Real Madrid, bête noire du PSG depuis 1993.

Le joueur brésilien qui vient de voir réduire par le TAS sa suspension de 3 matches à 2 matches de Ligue des Champions sera tranquillement posé dans le gradins, nous informe le site du club. Sans Mbappé (encore blessé) et avec Cavani trop juste, l’attaque du PSG moins flamboyante que d’habitude devra être efficace.

Idrissa Gana Gueye devrait donc élever son niveau à l’image de Koulibaly hier soir face à Liverpool. Le milieu de terrain sénégalais sera très attendu dans cette rencontre. Il a évolué en Premier League ces dernières saisons, et beaucoup d’amateurs estiment qu’il est venu au PSG pour apporter une valeur ajoutée dans l’entrejeu de cette équipe.

Cela s’annonce déjà bien vu sa complicité avec Verrati au milieu de terrain. D’ailleurs, en conférence de presse, l’italien évoque l’apport de Gana à ses cotés. «Avoir Gueye à mes côtés, c’est différent, a reconnu l’Italien ce mardi en conférence de presse. Je me sens plus libre, on avait besoin d’un joueur de ce type. Il s’est vite intégré. Il est intelligent et nous apportera beaucoup au milieu cette saison».

Composition probable du PSG:

Navas – Meunier T.Silva Kimpembe Bernat – Marquinhos Verratti Gueye – Di Maria Icardi Sarabia

Le groupe : Navas, Sergio Rico, Thiago Silva, Diallo, Kimpembe, Meunier, Bernat, Kurzawa, Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Sarbia, Di Maria, Choupo-Moting, Icardi.

Absents : Draxler, Mbappé, Cavani, Dagba (blessés) Neymar (suspendu).

Wiwsport