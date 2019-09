Rennes-Celtic : premier match européen pour Edouard Mendy ?

Arrivé au Stade Rennais cet Été en provenance de Reims, le gardien international sénégalais Edouard Mendy pourrait passer un autre palier cette semaine avec la Coupe d’Europe.

En lice avec son club de Rennes dans la désormais célèbre UEFA Europa League (appelée aussi Ligue Europa), celui qui disputé deux rencontres avec les Lions lors de la dernière CAN en Egypte pourrait enfin connaître le parfum des grands soirs européens.

Après avoir gagné sa place de titulaire dans les buts bretons depuis l’entame de la saison, le natif de Montivilliers devrait effectivement être préféré à Romain Salin ce jeudi soir, pour le compte de la première journée du tournoi. Au programme, ni plus ni moins qu’une rencontre face au mythique Celtic Glasgow, champion d’Écosse en titre.

Performant depuis de nombreux mois en France, le grand portier d’un mètre 97 ne cesse d’impressionner et se dévoile déjà comme l’un des meilleurs à son poste sur le territoire français. Une belle promesse de plus donc, pour Aliou Cissé et son staff. A quelques semaines des qualifications à la prochaine CAN, Edouard Mendy ne sera de toute façon pas de trop pour les Lions. A suivre donc avec attention.