Adama Gaye: La vérité sur sa supposée liberté provisoire

Le journaliste Adama Gaye n’est pas encore libre. Il est toujours en détention provisoire à Rebeuss. Deux de ses avocats, joints au téléphone par Emedia.sn, ont formellement démenti une quelconque information concernant sa libération.

D’ailleurs, les avocats du journaliste ont introduit aujourd’hui une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Et, selon nos sources, le doyen des juges d’instruction est favorable à accéder à leur requête. Mais, c’est le procureur de la République qui retarderait les choses. Ce dernier a reçu le dossier introduit par la défense et doit donner son avis dans les 48 heures avant de le retourner au Doyen des juges. Pour le moment, Adama Gaye reste en prison. Pour rappel, Adama Gaye est en prison depuis plus d’un mois pour les faits d’offense au chef de l’Etat et atteinte à la sureté intérieure.