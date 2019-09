Attaques contre leur leader : Les femmes de «Suxaali Sine Saloum» dézinguent Mimi…

Après la sortie, hier, des jeunes du mouvement «And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », vitupérant sèchement la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental(CESE), Madame Aminata Touré dite Mimi, c’est autour des femmes de la structure dirigée par l’ancien député libéral El Hadji Malick Gueye, d’en rajouter une couche. Avec à leur tête Madame Bineta Gning, elles n’ont pas été du tout tendres avec l’ancienne cheftaine du gouvernement : «Depuis quelques temps, Madame Aminata Touré manipule des gens pour raconter des propos mensongers et de faire dégouliner des insanités sur notre leader El Hadji Malick Gueye. Nous lui disons d’arrêter ces attaques injustifiées qui la déshonorent davantage. Notre mentor politique a déjà fait ses preuves contrairement à cette dame incapable de disposer d’une base politique. Elle a été remerciée de la Primature pour insuffisance de résultats. L’histoire retient et retiendra que c’est bien elle qui a mis en branle la machine CREI pour chasser les détourneurs de deniers publics alors qu’elle a les mains si sales », fulmine Adja Bineta Gning. L’ancienne patronne des femmes libérales de Kaolack, d’enfoncer le clou : «L’engagement du leader de «And Suxaali Sine Saloum» ne fait l’ombre d’aucun doute, ne souffre d’aucune contestation. Nous avons contribué à toutes les différentes victoires de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall dans le Sine Saloum. Nous ne sommes pas enivrés par des prébendes et autres subsides. On n’a pas bénéficié d’aucune promotion mais, nous continuons de le soutenir dans son noble combat qui consiste à propulser notre cher pays vers l’émergence socio-économique. Et ce n’est pas cette vipérine, cette mégère infernale qui nous déviera de notre chemin », a-t-elle pesté. Et les dames de Malick Gueye de dévoiler l’agenda caché de Mimi : «Mimi est une femme pressée. Elle se projette, déjà, dans l’après-Macky. Ces sorties contre Aminata Tall au sujet des finances du CESE sont d’un très mauvais goût. Ce n’est pas comme ça qu’on sert le Président de la République. Sa prédécesseure n’a jamais été enthousiasmée par des titres de gloire. Elle restait toujours zen. Aujourd’hui, elle érige le copinage en mode de gestion de l’institution qu’elle dirige. Elle s’entoure de Maires, soi-disant conseillers, dans le dessein avoué de bâtir son empire politique ».