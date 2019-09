Au Sénégal, on n’aime voir les gens réussir

Au Sénégal, comme chez nos ancêtres les Gaulois, chez qui nous avons hérité de beaucoup de comportements, et souvent des plus mauvais, une fois que l’individu a réussi dans sa carrière économique, sociale, sportive, artistique ou politique, on a tôt fait de le caricaturer, de l’accabler, de le traiter de tricheur, de menteur, de voleur, de fils de nantis ou de favorisé, quelqu’un qui aurait bénéficié, sans coups férir, de fait beaucoup de largesses. C’est comme si on n’aime pas voir les gens réussir, sauf bien sûr ceux de sa propre lignée, de sa propre famille, encore que même là, des problèmes surgissent très souvent. Que veut-on en réalité ? Quel effet cherche-t-on a provoqué ? S’il est vrai qu’on a presque toujours besoin quelque part d’un coup de pouce, il est établie que chaque jour qui passe, des centaines, voire des milliers de concitoyens reçoivent des coups de pouce financiers, politiques, artistiques et même religieux, mais échouent lamentablement dans leur entreprise. Pourquoi ? Là devrai être la grande question. Pourquoi certains échouent là ou d’autres réussissent allègrement. Il y a là des questions essentielles qu’il ne faut pas escamoter. Et alors, il est inutile de faire des transferts de responsabilité ou d’agressivité, ni de honteux procès d’intention envers qui que ce soit, la révolte est inefficace devant de pareils faits. Seule une autocritique sans complaisance pourrait rendre à chacun sa véritable place dans notre société, au lieu de verser de la vitupération bête, méchante et gratuite. Soyons tout de même fair-play. Acceptons de nous assumer, de mesurer et fructifier nos compétences, de reconnaître en l’autre les vertus qu’on aimerait qu’on nous reconnaisse. Inaccompli bourdonne d’essentiel, il est une donnée virtuelle. Nous avons la possibilité de le rendre effectif. A nous alors le saut qualitatif, le travail rédempteur pour le bonheur de notre pays le Sénégal, sans agressivité bête et méchante.