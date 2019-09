Investissement institutionnel au Sénégal : La CDC se porte volontaire

Le Directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, a indiqué mercredi à Dakar son ambition d’améliorer sa contribution au développement en devenant le premier investisseur institutionnel du pays. Il s’exprimait lors de l’ouverture de la cinquième édition du Forum mondial des caisses de dépôts.

Le Directeur général de la CDC a déclaré qu’ils contribuont pour beaucoup dans le développement de ce pays, et ils ont l’ambition d’être le premier investisseur institutionnel du Sénégal. Ce forum se veut « une plateforme d’échange et de dialogue entre institutions financières chargées de collecter, gérer et utiliser l’épargne ou toute autre forme de ressources publiques d’investissement », a souligné Cheikh Ahmed Tidiane Ba.

« Il trouve sa pertinence dans la commune volonté des caisses, d’asseoir les bases d’une collaboration utile et fructueuse, et de promouvoir le modèle économique des caisses », a affirmé le DG de la CDC. Selon lui « les caisses de dépôts constituent une véritable alternative aux investisseurs classiques, souvent inscrits dans une approche de rentabilité financière à court terme ». C’est dans cette même perspective qu’il a invité les participants à stimuler la réflexion sur la problématique liée au besoin de renforcement de la mobilisation de l’épargne disponible, qu’elle soit domestique ou externe, et à sa transformation en ressources d’investissements de long terme.

« Le modèle économique des caisses de dépôts, unique en son genre, a fini de démontrer dans chacun des pays qui l’ont adopté, sa robustesse, sa résilience et son utilité », a souligné le Secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Samb. « Après seulement une dizaine d’années de fonctionnement, la CDC du Sénégal accompagne déjà l’Etat dans la réalisation d’importants projets structurants et stratégiques dans différents secteurs », a dit M. Samb, présent à la cérémonie officielle d’ouverture du Forum.

Il a aussi cité la compagnie aérienne Air Sénégal qui a été montée grâce à l’apport de la CDC, laquelle participe de même à d’autres projets en cours de réalisation, dont celui portant sur la construction d’une « tour iconique multifonction de vingt niveaux et de logements de haut standing à Dakar, sans oublier les sphères administratives dans certaines capitales régionales du Sénégal ».

D’après Abdoulaye Samb, « les caisses de dépôts, à travers la spécificité et la diversité de leur mode d’intervention, peuvent jouer un rôle déterminent dans le cadre de la mobilisation et de la transformation de l’épargne en ressources longues plus adaptées au financement de l’investissement de long terme ».

« A cet effet, les transferts de la diaspora, les fonds en errance, les comptes dormants dans les banques et compagnies d’assurances, ainsi que les autres biens sans maîtres, constituent des ressources qui pourraient être domiciliées au niveau des CD, pour leur sécurisation, leur gestion, leur emploi dans le projet de financement d’infrastructures structurants et d’intérêt général », a-t-il détaillé.

