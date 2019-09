Kris Jenner agressée par le service de sécurité de Kim Kardashian

L’histoire est à peine croyable !

L’émission de téléréalité du clan de Calabasas rempile pour une saison. Cela fait plus de seize ans que le clan Kardashian/Jenner fait rêver toute l’Amérique, voir le monde entier. Il faut dire qu’avec leur vie de rêve, difficile de ne pas les suivre, les admirer, les copier, les envier… C’est le genre de sentiments que l’on peut facilement trouver en commentaires sous leurs photos. Leurs fans leur vouent un véritable culte. Mais alors que la nouvelle saison vient tout juste de démarrer, ils risquent d’être choqués car ce qui les attend n’est pas commun !

En effet, un incident est arrivé en plein tournage. Alors qu’elle se trouve en voiture avec l’un de ses meilleurs amis, Kim Kardashian reçoit un appel qui la bouleverse. Sa mère, Kris, a eu des soucis avec son service de sécurité. Des soucis qui l’ont conduit sur une civière. Horrifiée par l’attitude de ses hommes, Kim se rend directement sur les lieux. Dans un extrait du prochain épisode dévoilé sur les réseaux sociaux, on découvre presque l’intégralité du coup de fil qu’a reçu Kim.

C’était sa sœur, Khloé, qui disait : « Tout ton service de sécurité a attaqué maman. Nous avons appelé le 911. C’est dingue… L’ambulance est en chemin. » Totalement choqué, on peut voir que Kim ne réagit pas tellement sur la vidéo. Khloé poursuit : « Nous étions dans le jardin et Maman est descendue à un moment où elle n’aurait pas dû. Je lui ai dit de revenir et ils l’ont attaquée », a expliqué Khloé apeurée. Les hommes de main de la maman de North, Saint, Chicago et Psalm ont apparemment été très violents avec la momager. Un scénario à peine imaginable. Dans une vidéo publiée par E !, on peut voir la chérie de Corey Gamble, minerve au coup, transporté par les secours. Pour connaître tous les détails de cette « altercation » il faudra être encore un peu patient et attendre ce dimanche 22 septembre.