La froideur de Messi envers Griezmann inquiète le Barça

Si Griezmann est enthousiaste à l’idée de jouer avec Lionel Messi, l’Argentin ne partage pas ce sentiment. Loin de là, même…

Il semblerait que Lionel Messi soit rancunier. Car on ne voit pas pour quelle autre raison il se montrerait aussi distant envers un Antoine Griezmann pourtant hyper enthousiaste à l’idée de jouer à ses côtés au Barça. Seulement, comme l’a écrit AS dans son édition du jour, l’Argentin est très froid avec le Français et ça pourrait poser problème…

« A Dortmund, le trident Messi-Suarez-Griezmann a joué sa première demi-heure ensemble. La froideur avec laquelle l’Argentin a reçu le Français est un motif de préoccupation au club. Messi est le moteur ayant fait avancer le Barça vainqueur et s’il ne fait rien pour améliorer la cohésion du vestiaire comme le capitaine qu’il est, il sera difficile pour l’équipe de répéter ses réalisations passées. »

Selon toute vraisemblance, Lionel Messi n’aurait pas pardonné à Antoine Griezmann sa volte-face de l’été 2018. La Pulga avait appelé le joueur de l’Atlético pour le convaincre de venir. Il était alors enthousiaste à l’idée de jouer avec lui. Mais Griezmann a finalement préféré rester un an de plus chez les Colchoneros. Et Messi a mal pris le fait d’être rembarré…