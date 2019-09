Le manguier est un arbre cultivé dans les pays tropicaux, il est originaire d’Inde et de Birmanie. La chair de son fruit appelé la mangue, est utilisée en cuisine, tant dis que le noyau qui contient des fèves y sont extraites pour en fabriquer du beurre. Et ce beurre a de multiples vertus pour la peau et les cheveux.

Le beurre de mangue est un des beurres les moins connu, il est pourtant un excellent soin pour nourrir les peaux sèches et les cheveux secs, car il est très riche donc très nourrissant. Parmi ces composants le beurre de mangue contient entre autres des antioxydants et des acides gras essentiels. Il a une texture tendre il est donc facile d’utilisation.

Le beurre de mangue et la peau

Le beurre de mangue est reconnu être extrêmement nourrissant, adoucissant, assouplissant et régénérant. Il peut s’appliquer sur le visage comme sur le corps. Convient sur une peau :

sèche

déshydratée

sensible

relâchée

sujette aux rides prématurées

Prendre une petite noisette de beurre la chauffer en frottant entre les mains avant application sur la peau, elle se transforme en huile puis massez délicatement le visage en évitant le contour des yeux. Le beurre peut s’appliquer aussi pour nourrir les lèvres. Sur le corps, commencez par les chevilles en remontant le long du corps. Insistez sur les genoux et les coudes.

Le beurre de mangue et les cheveux

C’est un excellent soin nourrissant pour les cheveux secs. En application quotidienne pour nourrir les longueurs et les pointes ou en soin profond. Massez bien les cheveux en insistant sur les pointes. En l’appliquant en masque une fois par semaine avant ou après le shampoing en le laissant poser au moins une heure, entouré d’un film alimentaire et d’une serviette chaude ou d’un bonnet auto chauffant. Convient sur cheveux :

secs

abîmés

cassants

prévient les fourches

C’est un excellent soin pour les cheveux crépus. Le beurre de mangue est un bon allié en hiver car il protège les cheveux du froid.

Toutes les bonnes vertus d’un beurre de mangue se fait dans un beurre naturel extraite à froid pour en retirer tous les bienfaits.