Libération d’Adama Gaye : Macky desserre l’étau

Les bonnes nouvelles se font rares avec tous ces accidents, la foudre qui fait des victimes, etc.

Mais une bonne nouvelle, on en a eu, hier, avec l’annonce de la liberté provisoire d’Adama Gaye, accordée par le Parquet. Sa libération est imminente et ne dépendrait que de l’accomplissement de certaines formalités. Le Parquet aurait donné son aval.

C’est dire que Macky a décidé de desserrer l’étau. Après l’agitation de la grève de faim totale suivie d’un renoncement du fait de la médiation notamment de ses avocats, Macky a décidé, par le biais de la Chancellerie et du Parquet, de lui accorder cette liberté. Est-ce qu’il y a eu des médiations ? On n’en sait rien pour le moment.

Toujours est-il que c’est un ouf de soulagement pour toute la coopération de journalistes qui, même si elle n’a rien fait en termes d’engagement, était gênée qu’un des siens, et sans doute l’un dont le parcours est des plus respectables, est emprisonné pour ses opinions.

Le malaise était réel dans les rangs, d’autant plus que certains journalistes n’ont pas hésité à dire qu’il a prêté le flanc, avec des propos injurieux contre la première institution du pays.

D’autres l’ont aussi défendu ouvertement. Comme quoi, il est difficile de faire l’unanimité.

Dans tous les cas, mettre un journaliste en prison pour offense au Chef de l’Etat n’est pas la meilleure méthode, surtout s’il s’agit d’écrits sur sa page Facebook alors que la personne déclare que son compte a été piraté. Une chose techniquement vérifiable.

Nous savons que ses relations avec le Chef de l’Etat ne sont pas bonnes. Qu’il communique souvent sur le pétrole et le gaz, en somme sur la gestion de Macky en des termes peu courtois. Ce qui n’est pas un délit. Qu’il ait un tempérament chaud et le courage de ses idées n’en fait pas un criminel. Qu’il en veuille à Macky et à son équipe, ne doit pas faire de lui un paria.

En clair, l’esprit de vengeance ne doit point prévaloir entre gouvernants et gouvernés. Nul n’est parfait, ni dans un camp ni dans un autre.

Et il appartient à ceux qui ont en charge les affaires publiques, d’accepter d’être sous le feu des projecteurs, parfois cloués au pilori sans devoir réagir.

Car, s’ils n’avaient pas emprisonné Adama Gaye, peu de Sénégalais auraient eu connaissance de contenu de ses messages. Aujourd’hui, il est devenu plus populaire à l’image de Guy Marius Sagna et de bien d’autres.

Là où on cherche manifestement à les punir et à leur faire peur avec la prison, ils en sortent ragaillardis avec la banalisation de l’univers carcéral.

Or, des manques de respect sur les réseaux sociaux, tout le monde en souffre. Ceux qui s’expriment profitent parfois de l’anonymat, se croient parfois tout permis et se défoulent.

Il suffit qu’une de vos déclarations soit reprise, pour que vous soyez systématiquement attaqué par des gens qui ne vous connaissent même pas.

Mais pour autant, les victimes ne vont pas porter plainte pour activer la Justice. Là où le débat contradictoire devrait prévaloir, là où les jeunes devraient rivaliser dans l’excellence, la performance, certains parmi eux optent pour les injures, la calomnie.

C’est pourquoi, il est important que chacun fasse un travail d’introspection afin de s’écarter de cette ligne de conduite. Avec le débat d’idées et la contradiction qu’elle engendre, la lumière va jaillir. Celle-ci qui va nous propulser de l’avant.

Comme quoi, si personne n’écoute ceux qui insultent, ils finiront par se lasser.

L’Etat a mieux à faire que de traquer des écrits dans Facebook ou dans d’autres réseaux sociaux.

Assane Samb