L’Unapad, une nouvelle structure dédiée au secteur agropastoral 

L’Union nationale pour la Promotion de l’Agriculture durable (Unapad), une nouvelle structure dédiée au secteur de l’Agropastoral, compte marquer sa différence en se dotant de structures décentralisées dans toutes les régions du Sénégal.

De cette manière, l’Unapad ambitionne de contribuer à révolutionner le secteur agriculture, à mettre fin aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, a indiqué, hier, dans la capitale du Ndiambour, son coordonnateur national Sadibou Cissé. «A terme, nous voulons structurer toutes les régions du Sénégal. Ensuite nous ferons la structuration nationale puis un séminaire de formation pour mettre en place un manuel de procédures, à l’Etat partant de nos parlant de nos objectifs sur l’agriculture, l’élevage et l’Environnement», a-t-il déclaré.

« Dans cette perspective, l’Unapad ambitionne par exemple de mettre en œuvre un projet d’élevage moderne et intensif », a indiqué son coordonnateur national lors de l’installation de l’antenne régionale de Louga. «Il faudra sensibiliser les éleveurs pour qu’ils mettent des enclos pour maîtriser leur troupeau et faire la culture fourragère », a souligné M. Cissé, selon qui l’Unapad est en train de sensibiliser ses membres dans ce sens, avec l’ambition à terme de mettre fin aux conflits entre éleveurs et agriculteurs.

«Nos objectifs sont de révolutionner l’agriculture, l’élevage et reconstruire les forêts du Sénégal en nous organisant, en impliquant l’Etat du Sénégal et en galvanisant nos membres pour qu’ils puissent s’engager à relever ce défi», a-t-il dit. Il note qu’il y a beaucoup d’organisations paysannes, mais l’Unapad, assure-t-il « est tout à fait différente par rapport aux autres et vient pour installer sa structure à la base dans les villages, les communes, les arrondissements, les départements et régions, contrairement aux autres qui n’ont pas de représentants dans toutes les localités. » Selon lui, l’objectif premier de l’Unapad est de « combler ces manquements décelés dans ce secteur attractif», manquements qui sont nombreux «dans le secteur de l’Agriculture en particulier.

Sidy THIAM