Pourquoi faut-il utiliser un VPN lorsque l’on possède des crypto-monnaies ?

L’une des raisons principales qui pousse de nombreux utilisateurs à recourir aux cryptomonnaies,

comme les Bitcoins, est de pouvoir conserver son argent hors du système bancaire traditionnel, et

ainsi de devenir son propre banquier. De la sorte, vous serez le seul à savoir où votre argent est

dépensé, et votre anonymat et votre vie privée sera préservée. Vous devenez financièrement

anonyme. Et ça tombe bien, puisqu’un VPN permet justement de renforcer encore plus votre

anonymat sur le net. C’est d’autant plus important que nous vivons une époque où il devient de plus

en plus aisé pour n’importe quel individu malintentionné de venir pirater votre appareil et de vous

soutirer vos informations confidentielles, que ce soit vos mots de passe, voir pire, les informations de

vos wallets Bitcoin.

Vous vous demandez qu’est-ce qu’un VPN ? C’est très simple, il s’agit d’un service en ligne qui

permet de faire passer une partie ou l’ensemble de votre connexion à travers un tunnel VPN

encrypté vers un serveur situé à l’étranger. En résumé, toutes les données que votre ordinateur émet

et reçoit sont cryptées, et vous bénéficiez en plus d’une nouvelle adresse IP, pouvant être située

dans n’importe quel pays du monde. C’est donc une solution extrêmement pratique lorsque vous

cherchez à éviter que l’on vous espionne sur le net, mais c’est également très important pour

protéger vos Bitcoins et autres monnaies électroniques. Surtout lorsque vous êtes connecté à un

réseau Wifi partagé par des tiers. En effet, il est relativement aisé pour n’importe quel individu

malintentionné connecté au même réseau sans-fil que vous (à tout hasard, dans un aéroport ou dans

un café) de venir intercepter les données qui transitent par votre ordinateur, ou même d’injecter

directement des sites modifiés afin d’obtenir vos données personnelles (ce que l’on appelle l’attaque

du Man-in-the-Middle). Un VPN va permettre de contrer très facilement ce type de menaces, en

masquant votre véritable adresse IP, mais également en chiffrant vos données afin de vous assurer

que même si vos paquets de connexion étaient interceptés, ceux-ci seraient tout bonnement

illisibles. Les meilleurs fournisseurs de VPN, comme par exemple ExpressVPN, utilisent la technologie

de chiffrement AES-256bits, également utilisée par l’armée américaine pour sécuriser leurs

échanges.

Certains utilisateurs de Bitcoin se sont lancés dans l’utilisation des cryptomonnaies notamment pour

l’anonymat offert par ce moyen de paiement. Cependant, même si vous ne passez pas par une

plateforme vous demandant de fournir une photocopie de votre passeport ou de votre carte

bancaire (comme Coinbase) lorsque vous échangez vos devises, il est tout à fait possible de retrouver

l’adresse IP d’une machine liée à l’adresse BTC que vous utilisez. Et dès lors, il devient relativement

aisé de vous localiser, grâce à ce que l’on appelle l’IP Tracking. Heureusement, comme nous le disions

plus tôt, utiliser un VPN lorsque vous faites vos transactions vous permettra d’obtenir une adresse IP

située dans un autre pays, et vous rendra donc impossible à localiser. D’ailleurs pour augmenter

encore plus votre anonymat, l’idéal est de vous créer deux wallets, un premier contenant un

montant faible, qui vous servira à souscrire à un abonnement auprès d’un fournisseur de VPN

acceptant les paiements par Bitcoin, et un deuxième que vous utiliserez une fois que vous aurez

accès à un VPN afin de sécuriser au maximum vos devises et de devenir complètement invisible. Bien

évidemment, pour un maximum de sécurité et d’anonymat, pensez à utiliser une adresse email

spécialement créée pour votre abonnement VPN et une autre pour votre wallet, pour lesquelles vous

ne fournirez aucune information personnelle. De cette manière, vous renforcerez encore plus la

protection de vos données sensibles.

Votre argent n’étant pas stocké auprès d’un établissement bancaire, vous êtes donc seul responsable

de sa mise en sécurité, et il est donc indispensable de lutter contre les tentatives de phishing et de

fraudes. De la même manière, ne faites pas l’erreur de conserver votre wallet sur votre téléphone, ce

dernier pouvant être piraté, mais surtout volé relativement facilement.

Un VPN peut également être utile si vous êtes en voyage à l’étranger, ou que vous vivez dans un pays

où l’utilisation des cryptomonnaies est interdit (comme en Russie ou en Chine). En vous connectant à

un serveur VPN situé dans un pays où Bitcoin est accessible, comme en France, vous pourrez alors

continuer vos transactions sans avoir à vous inquiéter de voir la police locale débarquer chez vous

(pensez tout de même à fermer les volets, on ne sait jamais !).

Enfin, utiliser un VPN ne sert pas seulement à protéger vos appareils ou vos porte-monnaie virtuels,

puisqu’ils vous permettront également de faire des économies lorsque vous faites des achats sur des

sites de e-commerce pratiquant des prix différents suivant le pays depuis lequel vous y accédez

(comme les sites de réservation d’hôtels ou de billets d’avions) mais également d’accéder à du

contenu normalement indisponible par chez vous, comme les exclusivité US sur Netflix ou les

contenus géo-bloqués de YouTube. Mieux encore, en utilisant un VPN sur votre téléphone, vous

pourrez accéder à des applications exclusives sur le PlayStore, comme la possibilité de regarder la

télévision Française gratuitement depuis n’importe où dans le monde.

Pour résumer, un VPN devient un véritable incontournable pour quiconque souhaite s’assurer que

ses informations personnelles soient protégées.