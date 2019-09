PSG : tout le monde se lève pour Gana!

Arrivé cet été en provenance d’Everton, Idrissa Gueye s’est rapidement imposé au Paris SG. Mercredi soir, face au Real Madrid (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), le Sénégalais a survolé les débats au milieu.

« Idrissa, c’est incroyable. Je n’ai pas de mots, je ne sais pas combien de ballons il a récupérés aujourd’hui (mercredi), et ce n’était pas des ballons faciles. Marco (Verratti) et Marquinhos, c’était magnifique aussi. Mais Gana a fait un très bon match. » Au sortir de la victoire du Paris SG contre le Real Madrid (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), Thiago Silva s’est montré dithyrambique à l’égard d’Idrissa Gueye au micro de RMC Sport.

Interrogé en conférence de presse, le technicien parisien Thomas Tuchel a abondé dans le sens de son capitaine. « On a beaucoup combattu pour acheter ce joueur. C’est une machine, hein ! (sourire) Il n’arrête jamais de courir, le gagne beaucoup de ballons et contre une équipe comme le Real c’est super important. C’était un bon mix entre les trois, avec Marquinhos et Marco (Verratti), avec beaucoup d’intensité et de possession », s’est frotté les mains le coach allemand face aux journalistes.

Des statistiques XXL

Le milieu de terrain, recruté pour près de 30 M€ à Everton cet été, a lui préféré la jouer collectif en zone mixte. « Jouer comme un dieu ? C’est un grand mot (rires). Mais c’est le résultat parfait pour notre équipe. C’était important aujourd’hui (mercredi) de bien commencer cette compétition et on l’a fait avec la manière. Je suis content d’entendre ces compliments mais le plus important aujourd’hui (mercredi), c’était l’équipe. On a su travailler tous ensemble. Les joueurs m’ont beaucoup aidé pour mon intégration. On est content de la victoire », a expliqué le Sénégalais.

L’ancien Lillois, omniprésent dans l’entrejeu, n’a pas voulu tirer la couverture à lui, mais sa feuille de statistiques et l’impression dégagée tout au long de la partie parle pour lui : 90 ballons, 93% de passes réussies, 6 récupérations, 2 interceptions, 3 dribbles réussis, 1 passe décisive ! « C’est un joueur dont nous avions besoin. Idrissa a fait un match XXL, il a récupéré beaucoup de ballons, imposé une pression constante au milieu du Real. C’est une recrue très importante pour nous », a conclu Juan Bernat. C’est ce qu’on appelle mettre tout le monde d’accord.