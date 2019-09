2STV: Près de 130 millions détournés

La 2Stv Europe installée en France est secouée par un scandale de détournement impliquant son président Adama Cissokho. Ce dernier est accusé d’avoir pompé près de 130 millions Fcfa dans les comptes de la boite. Le patron de la 2stv, El Hadji Ndiaye, l’a démis de ses fonctions après déposé une plainte à Dakar et saisi le Parquet de Bibigny.

Le mis en cause a pompé, en 15 mois, 170.000 euros, soit plus de 111 millions Fcfa dans les comptes logés à Bnp Paribas. Ce n’est pas tout. Cissokho a procédé à des retraits frauduleux portant sur 25.000 euros à Dakar, soit plus de 16 millions Fcfa, d’après le récit de Libération.