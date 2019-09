Barça : Ansu Fati a obtenu la nationalité espagnole

Révélation barcelonaise de ce début de saison, Ansu Fati a obtenu son passeport espagnol ce vendredi et pourrait disputer la prochaine Coupe du Monde U17 avec l’Espagne.

C’est désormais officiel, Ansu Fati a obtenu la nationalité espagnole. Né en Guinée-Bissau en 2002, Fati est arrivé en Espagne à l’âge de 6 ans et avait fait une demande de naturalisation il y a trois mois. Sur demande du joueur, de la fédération espagnole de football (RFEF) ainsi que du conseil supérieur du sport (CSD), le conseil des ministres du gouvernement espagnol a accéléré le processus de naturalisation du jeune attaquant barcelonais.

Un processus qui arrivé à son terme ce vendredi, permettant au joueur d’obtenir son passeport à temps en vue de la Coupe du Monde U17. Cette dernière se jouera au Brésil du 26 octobre au 17 novembre prochain et le sélectionneur espagnol U17 avait besoin que Fati dispose de son passeport espagnol pour pouvoir l’inclure dans sa pré-liste de 50 noms à envoyer à la FIFA avant mercredi prochain.

Le Barça va-t-il libérer Fati ?

S’il n’a pas réalisé un bon match face à Dortmund, Ansu Fati est devenu cette semaine le plus jeune joueur du Barça à disputer un match de Ligue des champions après être devenu fin août le plus jeune buteur de l’histoire du club catalan en Liga à 16 ans et 304 jours. Si la fédération espagnole compte sur lui pour la prochaine Coupe du monde U17, reste encore à savoir si le Barça va autoriser son jeune joueur à partir.

La compétition va en effet durer près d’un mois et le Clasico face au Real Madrid (27 octobre) tombe en plein durant la compétition. Vu son importance depuis le début de saison, les médias catalans ne sont pas encore persuadés que le Barça acceptera de le libérer. D’ici-là, Ousmane Dembélé devrait toutefois être revenu à la compétition, ce qui pourrait changer la donne.