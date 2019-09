Booba répond à Kaaris

Après l’interview de Kaaris ce jeudi à « L’Équipe » annonçant l’annulation du combat programmé le 30 novembre à Bâle, son adversaire Booba lui a répondu sans détours sur Instagram.

La réponse de Booba n’a pas tardé. Le célèbre rappeur a réagi sur son compte Instagram à une interview de Kaaris donnée ce jeudi à L’Équipe. « J’ai décidé de mettre un terme à cette mascarade », annonçait le rappeur de Sevran faisant référence au combat de MMA programmé contre Booba le 30 novembre à la Jakobshalle de Bâle en Suisse. « Alors toi tu fais des interviews dans L’Équipe où tu annules le combat comme ça, a balancé en vidéo l’artiste de Boulogne-Billancourt. Appelle ton avocat tout de suite ou change d’avocat, ce n’est pas toi qui décides de la salle, ce n’est pas dans le contrat. Si t’annules, il y a des pénalités et des 200, 300 000 ou 400 000 euros je ne sais plus… » Booba ajoute : « Tu ne pourras jamais payer, t’es cuit, t’es à sec, t’es personne. Tu vas prendre ton gros cul, tu vas aller t’entraîner, tu vas aller faire ton MMA, ta petite corde à sauter. (…) Tu vas aller t’entraîner comme tout le monde. Il n’y a pas d’annulation, c’est le 30 novembre, on a les autorisations. Hé cousin, crois pas que tu vas t’en sortir comme ça ! »

« Tu as peur ? Tu vas gagner beaucoup d’argent grâce à papa »

Dans un texte, toujours sur Instagram, Booba insiste : « Relis bien le contrat puto c’est pas comme ça qu’tu vas t’en sortir !!! Rdv le 30 novembre c’est plus toi qui décides. Le peuple veut la bagarre […] Tu as peur ? Tu vas gagner beaucoup d’argent grâce à papa. Allez trempe tes couilles dans l’eau chaude et viens on s’massacre devant la terre entière. » On attend maintenant la réponse à la réponse.