Diène Farba Sarr promu DGPU: Kaolack s’en félicite …

L’ancien ministre du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie, Diène Farba Sarr, vient d’être nommé Délégué Général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU) en remplacement de Monsieur Seydou SY SALL. Une nouvelle très bien accueillie dans la capitale du Saloum. Beaucoup pense que cette promotion de ce soldat très connu du bataillon marron-beige est la consécration des efforts maous qu’il n’a de cesse de consentir pour le triomphe de la cause présidentielle : «Tout Kaolack se réjouit, aujourd’hui, du retour aux affaires du Ministre Diène Farba Sarr. Voilà un travailleur qui avait pesé de tout son poids pour la victoire de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall lors de la dernière Présidentielle. Diène, comme on l’appelle avec un brin d’affection, est une fierté pour le Saloum. Ce qui l’intéresse et l’obnubile, c’est la réussite de la noble mission du Président Macky », s’est impressionné Khalifa Wade. Même son de cloche chez le Docteur Boubacar Sy, responsable politique d’envergure dans la Commune de Lat Mingué : « Le Ministre Diène Farba est toujours au dessus de la mêlée. Il n’a pas un agenda caché. Ce qui le préoccupe, c’est d’accompagner le Chef de l’Etat à propulser le Sénégal au firmament de l’émergence. Alors Ministre en charge du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie, il avait imprimé ses marques. Ses empreintes sont toujours là, visibles. A Kaolack, les victimes des inondations de cette année l’ont beaucoup pleuré par ce qu’il était toujours maternel avec elles. Il est une chance pour Kaolack et tous les membres du comité électoral qui travaillait autour de lui le félicite et l’encourage à poursuivre son combat au grand bonheur de nos populations », a dit le Dr Sy.