Après la fermeture de Sandaga, le marché Castors sera également fermé les 21 et 22 septembre 2019. L’annonce est du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, et a été confirmée par le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye. En sus de la fermeture du marché, les activités de commerce seront confinées dans les limites définies du marché.